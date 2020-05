Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 29 maggio.

È di 46.175 (-1.811) persone attualmente positive, 33.218 (+76) deceduti (***) e 152.844 (+2.240) guariti, per un totale di 232.248 (+516) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 46.175 attualmente positivi, 7.094 (-285) sono ricoverati in ospedale, 475 (-14) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 38.606 (-1.512) si trovano in isolamento domiciliare. Oggi sono stati effettuati 72.135 tamponi.

*** La Regione Marche comunica un ricalcolo dei decessi. Sono, dunque, sottratti dalla tabella 11 decessi precedentemente segnalati che non risultano classificabili come Covid-19.

Continua, dunque, il decremento degli attualmente positivi. Rispetto a ieri, infatti, si registrano 1.811 persone positive in meno (ieri il dato era stato di -2.980). Aumenta il numero dei guariti, che complessivamente raggiunge quota 152.844.

Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus, in Lombardia ci sono ancora 354 nuovi casi, con 3.552 ricoverati con sintomi, 173 persone ricoverate in terapia intensiva, 18.958 in isolamento domiciliare e 38 morti registrate nella giornata di oggi. Segue il Piemonte con 56 nuovi casi registrati e l’Emilia-Romagna con 38.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche*, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata.

