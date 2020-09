Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 25 settembre 2020.

È di 47.718 persone attualmente positive (+938), 35.801 morti (+20), 222.716 guariti (+954), per un totale di 306.235 casi (+1.912), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 47.718 pazienti attualmente positivi, 2.737 sono ricoverati con sintomi (+6), 244 sono in terapia intensiva (-2) e 44.737 sono invece in isolamento domiciliare (+934). Anche oggi si registra un aumento dei nuovi casi con i contagi che sfiorano quota 2mila (1.912 per la precisione contro i 1.786 di ieri). Più o meno stabile il numero dei tamponi effettuati: 107.269 contro i 108.019 test realizzati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda la Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 277 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 253 e dal Lazio con 230 casi.

Leggi anche: 1. Coronavirus, il 15% delle forme gravi dipende dalla genetica. Lo studio / 2. Coronavirus, l’Oms loda l’Italia in un video da brividi: “Ha ribaltato l’andamento dell’epidemia” / 3. Vaccino antinfluenzale, boom di richieste: corsa contro il tempo per produrre le dosi. “Ce la faremo ma serviva più programmazione”

4. Coronavirus, asintomatico il 20% dei contagiati: “Pericolosi, hanno la stessa carica virale degli altri” / 5. Seconda ondata Coronavirus, l’esperto: “Tra ottobre e novembre in Italia si registreranno 30mila casi a settimana” 6. Covid, un nuovo studio rivela: “Può provocare il Parkinson, rischia di essere la terza ondata dell’epidemia”

