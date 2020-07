Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 17 luglio.

È di 12.456 (-17) persone attualmente positive, 35.028 (+11) morti e 196.483 (+237) guariti, per un totale di 243.967 (+231) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Dei 12.456 attualmente positivi, 771 (+21) sono ricoverati in ospedale, 50 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 11.635 (-35) si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. “Coronavirus principale causa di morte nell’89 per cento dei casi”: il rapporto Iss-Istat / 2. Coronavirus, zone rosse e tamponi negli aeroporti: il piano del Governo per la seconda ondata / 3. Coronavirus, la proposta shock: “Infettare giovani volontari per accelerare col vaccino”

4. Coronavirus, la storia del “paziente 206”: il superuntore che ha contagiato oltre 1.000 persone nello Sri Lanka / 5. Coronavirus, il Guardian: “Così l’Europa ha ignorato l’Sos italiano a fine febbraio” / 6. “I raggi ultravioletti distruggono il Coronavirus in pochi secondi”: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Paracadutista 31enne trovato morto a Piombino: ipotesi incidente di “base jumping” Milano, 31enne in monopattino travolta da furgone: è grave Fondi Lega, la Finanza piomba negli uffici della Lombardia Film Commission