Infermiere denuncia falso caso di coronavirus a Messina

Un infermiere del Policlinico di Messina è stato licenziato per aver diffuso un video, diventato virale, che denunciava un caso di coronavirus nell’ospedale.

“Ciao a tutti, sono un infermiere che lavora al policlinico di Messina, e stamattina è arrivato un caso sospetto di coronavirus. Il paziente è in condizioni cliniche generali discrete, non presenta temperatura, vive a Torino ed è sceso da otto giorni in ferie a Messina”, racconta l’infermiere nel filmato.

“Ha fatto una lastra che presenta un piccolo focolaio di polmonite. Ha mangiato in un ristorante cinese. Questo ci ha fatto venire il sospetto. Ma adesso è in condizioni buone. Abbiamo fatto tutto l’iter diagnostico e ora è in attesa del tampone”, dice ancora l’infermiere nel video virale.

Il paziente, però, è risultato negativo al test, e non si può parlare di nessun caso di coronavirus presso il Policlinico di Messina.

Questo rappresenterà un problema per l’uomo, che è già stato denunciato per procurato allarme e adesso sarà licenziato dall’ospedale. Lo ha fatto sapere il direttore generale del Policlinico, Giuseppe Laganga.

