Coronavirus, Giletti contro Burioni

Massimo Giletti, nel corso della puntata di domenica 3 maggio di Non è l’Arena, è tornato all’attacco di Roberto Burioni, che il 2 febbraio, quando l’emergenza Coronavirus non era ancora esplosa in Italia, aveva detto che in Italia il pericolo epidemia era “pari a zero”. “Il rischio in Italia è pari a zero” diceva Burioni a Fazio durante Che Tempo Che Fa. A Fazio che gli faceva notare che in Lombardia molte persone indossavano la mascherina, oggi ormai obbligatoria, il virologo replicava ironicamente: “Sarà per l’inquinamento”. “Io sono rimasto stupito quando lo ascoltai perché già sapevamo dei due cinesi ammalati. Come poteva non circolare il virus? Come fa a dire che non c’è rischio?” ha detto Giletti in diretta su La7. Sui social molti concordano con Giletti ma c’è anche chi ritiene che sia “ridicolo” il suo atteggiamento.

Ospite della puntata di ieri del programma di Fazio in onda su Rai 2, Burioni sulle mascherine ha mostrato di aver cambiato idea: “Una volta dicevamo ‘le mascherine solo per i malati’. Beh tutti possiamo essere malati, una percentuale molto alta di persone che trasmettono il virus non ha sintomi. Ognuno di noi deve indossare la mascherina”, ha detto il virologo.

