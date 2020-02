Coronavirus, raid di Forza Nuova contro i negozi cinesi a Brescia

Un vero e proprio blitz di Forza Nuova nella notte tra il 1 e il 2 febbraio 2020 a Brescia. Alcuni esponenti del gruppo di estrema destra hanno infatti attaccato volantini all’esterno di negozi cinesi in seguito al coronavirus, l’epidemia partita proprio dalla Cina e che sta preoccupando il mondo.

“Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane”, ha scritto Forza Nuova nei volantini. “Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, per tutelare l’industria e la manifattura, per aiutare l’economia italiana in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici”. Questo il messaggio attaccato sulle vetrine di negozi orientali della città di Brescia. Analoghi blitz del gruppo di destra sono stati messi a segno in altre città del Nord Italia.

