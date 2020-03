Viene fermato in bicicletta dalla polizia a Trento, per un controllo sulle disposizioni riguardanti il contenimento del Coronavirus. L’uomo, però, non accetta la cosa e inizia ad attaccare gli agenti, chiedendogli di identificarsi e accusandoli di abuso di potere. La scena si è verificata a Trento. Lo stesso protagonista dell’episodio ha poi postato il video sui social, diventato in poco tempo virale.

A denunciare l’episodio è stato Vater Mazzetti, segretario Fsp Polizia di Stato: “Un uomo in bicicletta che si definisce non italiano, ma ‘soggetto di diritto internazionale’, afferma di non voler parlare con gli sconosciuti e chiede agli agenti di identificarsi personalmente, poi nega ogni validità dei provvedimenti del Consiglio dei ministri sulle restrizioni per il coronavirus e accusa i poliziotti di sequestro di persona e abusi. La vicenda si è verificata a Trento ed è solo una delle tante situazioni difficili con cui i poliziotti italiani si stanno misurando in questo momento emergenziale legato al Covid19. Una situazione surreale”.

L’uomo, dopo essere stato fermato dalla polizia, ha iniziato a contestare il decreto del governo, mettendone in discussione la validità e definendolo “una bufala”: è stato poi portato in Questura e su di lui pende ora una denuncia per violazione del Dpcm dello scorso 11 marzo.

