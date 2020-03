Coronavirus, coro dei lavoratori bergamaschi: “Non molliamo mai” | VIDEO

“La gente che non molla siamo noi”: è il coro, immortalato in un video pubblicato su Tik Tok e divenuto in breve tempo virale, intonato da alcuni lavoratori bergamaschi mentre scaricano merci dai furgoni e lottano strenuamente contro l’epidemia di Coronavirus. Il filmato sta raccogliendo diversi commenti sui social, specialmente su Twitter dove ha ricevuto centinaia di like e commenti. “Eccoli qua i bergamaschi, gente seria, che continua a lavorare a testa bassa nonostante tutto” si legge in uno dei tanti commenti. “Ce la faremo” scrive qualcun altro.

La cittadina lombarda è una delle maggiormente colpite dall’epidemia di Coronavirus. Solo pochi giorni fa, Bergamo è stata protagonista di una delle scene che probabilmente diverranno il simbolo di questa infezione: la sfilata dei camion dell’esercito che attraversano le vie della città per portare circa 60 bare fuori dalla regione a causa dei troppi decessi registrati nel capoluogo lombardo.

