Coronavirus, aumentano i contagi: scattano i divieti per il Ferragosto

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia, mentre il Viminale guarda con preoccupazione alla notte di San Lorenzo e al Ferragosto, giorni in cui si rischiano assembramenti e quindi lo scoppio di nuovi focolai: ecco perché sindaci e governatori stanno già correndo ai ripari facendo scattare alcuni divieti. L’allarme è soprattutto tra i giovani, i più colpiti dal virus in questo momento e anche i meno propensi a indossare le mascherine o a rispettare le regole di distanziamento sociale. Gli ultimi numeri emersi dal consueto bollettino della Protezione Civile preoccupano non poco: 463 nuovi casi a fronte di soli 37mila tamponi con l’età media dei positivi che ormai è scesa sotto la soglia degli Under 40 e con il 50% dei contagi registrati nella fascia d’età 20-50. Consola il numero delle vittime: “solo” 2, il numero più basso da quando è scoppiata l’epidemia il 21 febbraio scorso, e il fatto che il numero di letti occupati in terapia intensiva sia ancora basso (45 in tutta Italia).

I numeri, dunque, non lasciano presagire nulla di buono soprattutto in vista di una festività, il Ferragosto, in cui, specialmente i più giovani, sono soliti andare in discoteca o fare falò in spiaggia, ma anche in previsione di una serata, quella della notte di San Lorenzo, in cui spesso ci si ritrova in spiaggia a osservare le stelle cadenti. Ecco perché sindaci e governatori di tutta Italia stanno correndo ai ripari. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci, ad esempio, ha vietato con una nuova ordinanza tutti gli eventi al chiuso e disposto che le discoteche all’aperto siano con ingressi contingentati e con l’obbligo di indossare la mascherina. Il governatore della Campania De Luca ha deciso di inviare le forze dell’ordine su traghetti e aliscafi diretti alle isole per verificare che tutti abbiano la mascherina, mentre Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, ha annunciato che la Regione renderà obbligatori i test per chi arriva da Paesi ad alta incidenza Covid.

Salvini: “Gli italiani in ostaggio, mentre i migranti sputazzano e infettano”

Anche i sindaci corrono ai ripari. A Modica e Scicli, in Sicilia, le spiagge sono state letteralmente blindate, mentre tende, campeggio libero, falò e fuochi d’artificio sono proibiti in diversi comuni d’Italia: da Pescara a Fondi, da Civitanova Marche a Chioggia. A Padova è stato annullato lo spettacolo pirotecnico previsto per il Ferragosto, mentre a Cervia il comune ha optato per fuochi d’artificio su prenotazione: soltanto 1000 posti a sedere sulla spiaggia libera. Intanto, continuano anche i controlli a tappeto del Viminale. Solo nella giornata di sabato 8 agosto, sono state ben 100 le attività chiuse per inosservanza delle disposizioni anti-Covid. Tra queste ci sono anche due note discoteche: il Byblos, noto locale della Riviera Romagnola, e il Gattopardo, ad Alba Adriatica: i clienti, infatti, non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento.

