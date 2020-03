Coronavirus, l’amaro Ramazzotti produce disinfettante per le mani

La fabbrica che produce l’amaro Ramazzotti fa disinfettante per le mani

Uno dei noti marchi del made in Italy è sicuramente quello dell’amaro Ramazzotti. In questi giorni difficili legati all’emergenza Coronavirus, molte aziende e imprenditori si stanno riconvertendo per produrre mascherine, materiale sanitario o altri strumenti utili per combattere il Covid-19. Tra questi anche il celebre amaro conosciuto in tutto il mondo e che produrrà disinfettante per le mani, utilizzando lo stesso marchio.

Dagli stabilimenti di Canelli in cui si produce lo storico liquore verranno quindi realizzate soluzioni disinfettanti, oggi più che mai introvabili. Questo l’annuncio pubblicato sui profili social dell’azienda: “In questi giorni ci siamo chiesti come dare una mano, ed ecco la nostra risposta: abbiamo imbottigliato dell’igienizzante mani nella nostra distilleria di Canelli”. Il disinfettante verrà poi donato alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile, ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Canelli.

