L’assessore delle Regione Sicilia posta fotomontaggio di Conte in manette: scoppia la bufera

Al centro della bufera l’assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina, per un fotomontaggio postato sulla sua pagina Facebook che ritrae il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in manette arrestato da due carabinieri. Un chiaro fotomontaggio ideato in polemica contro l’ultimo decreto in vista della Fase 2 del 4 maggio. Sotto il fotomontaggio di Conte in manette, la scritta “Fase 3”.

Il Pd ha chiesto al presidente della Regione, Nello Musumeci, la rimozione dell’esponente di Fratelli d’Italia che ha poi rimosso la falsa foto dal suo profilo. “Si stanno alzando polemiche – scrive lui stesso – dai soliti noti, per una vignetta ironica che ho postato ieri sul premier Conte. È ovvio che la satira in questo Paese, almeno fino a questo momento, è consentita. Non vi è alcuna offesa per nessuno, ma un semplice modo per sdrammatizzare le ulteriori condizioni cui ci costringe il governo nazionale”.

