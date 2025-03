Come sta Papa Francesco: il bollettino medico di oggi, sabato 8 marzo 2025

Quella tra venerdì 7 e sabato 8 marzo è stata una “notte tranquilla” per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per polmonite bilaterale. Lo rende noto la Sala stampa vaticana nel bollettino medico diffuso nel mattino di oggi.

Ieri, si legge nella nota, il Pontefice “ha proseguito l’alternanza di ventilazione meccanica di notte e l’ossigenazione ad alti flussi di giorno con l’uso delle cannule nasali”.

“La situazione appare stabile in un quadro complesso”, fanno sapere dalla Santa Sede.

Nella serata di giovedì il Papa ha diffuso un messaggio audio, facendo sentire la propria voce per la prima volta da quando è in ospedale.

“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”, ha detto in lingua spagnola Francesco con il respiro evidentemente affannato, rivolgendosi ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro per pregare per la sua salute.

LEGGI ANCHE: Pietro Orlandi scrive a Papa Francesco: “Dica la verità su Emanuela, così farebbe la storia”