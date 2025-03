Come sta Papa Francesco: il bollettino medico di oggi, domenica 9 marzo 2025

“La notte è stata tranquilla, il Papa riposa”. Lo rende noto la Sala stampa vaticana nel mattono di oggi, domenica 9 marzo 2025, nel bollettino medico sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Ieri sera, la Santa Sede aveva fatto sapere che “le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili”, che c’è “una buona risposta alla terapia” e “un graduale, lieve miglioramento”.

Francesco “è sempre rimasto apiretico” e “sono migliorati gli scambi gassosi”, mentre “gli esami ematochimici ed emocrocitometrici si confermano stabili”.

Tuttavia “i medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata”.

Nella mattinata di oggi, durante la Messa in piazza San Pietro, per il Giubileo del mondo del Volontariato, il cardinale Michael Czerny legge l’omelia del Pontefice, mentre l’Angelus viene diffuso come le scorse domeniche.

Nel pomeriggio, Francesco segue gli esercizi spirituali – che iniziano nell’Aula Paolo VI, in Vaticano – in comunione spirituale con la Curia Romana.

