Cliente “fisso” non si presenta a pranzo, i gestori della tavola calda si insospettiscono: vanno a casa e lo salvano

Da ormai vent’anni aveva il suo posto e il menù personale, frequentatore abituale com’era di una tavola calda. Ma quando non si è presentato per il pranzo e al telefono non rispondeva è scattato l’allarme. E lo hanno cercato in casa, temendo che gli potesse essere accaduto qualcosa.

Preoccupati perché non lo vedevano arrivare, oltre per il fatto che il suo telefonino squillasse a vuoto, i fratelli Alessandro e Rosario Guido, gestori del ristorante, sono andati direttamente a cercarlo a casa, temendo che gli potesse essere successo qualcosa. Intuendo il pericolo, hanno sfondato la porta e gli hanno prestato immediato soccorso, prima di affidarlo alle cure del 118: l’uomo era stato colto da un improvviso attacco di cuore.

“Era all’interno, steso per terra, provato dal malore che aveva accusato, al punto che balbettava e non ricordava nulla. Lo abbiamo coperto ed adagiato su alcuni cuscini, poi sono arrivati i medici e lo hanno portato in ospedale” hanno raccontato al Corriere della Sera. Ora sta bene, ma finché non si sarà ripreso al 100% saranno i fratelli Guido a portargli il pranzo a casa.