Università, 3 italiane nelle prime cento della Top 50 Under 50 di Qs

Cinque università italiane entrano nella classifica Top 50 Under 50 edizione 2021 di QS pubblicata dagli analisti QS Quacquarelli Symonds e di queste tre sono tra le prime cento. In vetta alla classifica nazionale troviamo l’Università Vita-Salute San Raffaele che si posiziona nella fascia 51-60 a seguito dell’inclusione nel QS World University Rankings dove ha debuttato at 392esimo posto.

Seguono l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata (71-80) e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (81-90). L’Università degli Studi di Brescia e l’Università degli Studi Roma Tre si posizionano nella fascia 101-150. La classifica Qs Top 50 Under 50 misura quali sono le migliori università del mondo con meno di cinquant’anni.

