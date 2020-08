“Cinesi di m**da ci avete portato il Covid”: spendono 180 euro in sushi e non pagano il conto

Un biglietto davvero di cattivo gusto quello lasciato da alcuni clienti del ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè (Torino). Dopo un’abbonante cena di sushi “All you can eat”, sette ragazzi hanno pensato di non pagare il conto da 180 euro, lasciando sul tavolo un fogliettino con il seguente messaggio, prima di sgattaiolare via dal locale: “Cinesi di m**da ci avete portato il Covid”.

A raccontare l’episodio è il quotidiano La Stampa. A denunciare il fatto, avvenuto martedì sera, è il proprietario del locale. Il ristoratore si è presentato dai carabinieri di Ciriè e ha raccontato il triste episodio che “suona come un’offesa a tutta la comunità cinese”. L’uomo ha poi chiesto alle forze dell’ordine di provare a identificare il gruppo di giovani che non avevano mai frequentato prima il locale. Una mano potrebbe arrivare dalle telecamere che sorvegliano la zona.

Mangiano al cinese e scappano senza pagare il conto lasciando un biglietto: “Ci avete portato il covid” https://t.co/lUUQMRUeRR @LaStampa — La Stampa Torino (@StampaTorino) August 27, 2020

