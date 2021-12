“Ciao Povery”, “Solo per chi ha i domestici”. È polemica per le pubblicità di un’agenzia immobiliare a Roma

“Ciao povery“: una scritta nera su uno sfondo dorato, non a caso. Questa volta non è una frase a corredo di un meme ironico né il nome della pagina Facebook, ma è parte della campagna pubblicitaria di Lex immobiliare, un’agenzia che vende e affitta “case e immobili di pregio”, si legge sul sito internet. Frasi come questa o anche “Solo per chi ha i domestici” sono comparse sui cartelloni pubblicitari affissi nei quartieri di Prati, Parioli e Nomentano. Le zone bene della capitale, ca va sans dire. Nella stessa Roma Nord che pochi giorni fa era stata citata da Pietro Castellitto che l’aveva, ironicamente, paragonata al Vietnam in un’intervista.

La campagna pubblicitaria ha iniziato a far discutere sul web tra Twitter, Instagram e Facebook. C’è chi parla di classismo, chi scrive in romanesco “Che poracciata” e chi reputa i messaggi offensivi e inopportuni perché in molti non possono permettersi una casa. Sui social network, però, iniziano anche a nascere i primi meme. Uno recita: “Fa discutere la campagna della presidenza del Consiglio per promuovere la Legge di Bilancio 2022”, con la speranza, però, che nessuno ci caschi.