Ultimo aggiornamento ore 11:00
Home » Cronaca
Cronaca

Gaffe di Chiara Ferragni: pubblica una foto accanto alla scritta “Meloni dux fascista” e poi la rimuove

Immagine di copertina

L'immagine è apparsa in un carosello in cui l'influencer condivideva alcuni scatti realizzati a Roma

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Gaffe, svista o un altro “errore di comunicazione”: Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratta accanto alla scritta “Meloni dux fascista”. L’influencer, infatti, ha trascorso qualche giorno a Roma condividendo sui social una serie di scatti. “Roma + cose belle belle” ha scritto nella didascalia del carosello in cui ha postato una serie di fotografie che la ritraggono per l’appunto nella Capitale. Tra gli scatti ve ne è uno che ha attirato la curiosità di alcuni follower. In un’immagine, infatti, Chiara Ferragni appare sorridente e con il pollice all’insù mentre, dietro di lei, su un muro vandalizzato appare la scritta “Meloni dux fascista”. La foto, successivamente, è stata rimossa.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Intanto, dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe continuare attraverso una docuserie sulla sua vita in onda su Netflix. A lanciare l’indiscrezione è il magazine Chi secondo cui la popolare piattaforma streaming avrebbe “iniziato un vero e proprio pressing sull’imprenditrice per realizzare una docuserie a lei dedicata. Mettendo sul piatto un cachet di primissimo piano. L’influencer è però dubbiosa, la firma non è ancora arrivata”. La produzione, secondo quanto rivela Vanity Fair, dovrebbe concentrarsi proprio sulla vicenda del Pandoro-gate.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca