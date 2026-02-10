Gaffe di Chiara Ferragni: pubblica una foto accanto alla scritta “Meloni dux fascista” e poi la rimuove

Gaffe, svista o un altro “errore di comunicazione”: Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratta accanto alla scritta “Meloni dux fascista”. L’influencer, infatti, ha trascorso qualche giorno a Roma condividendo sui social una serie di scatti. “Roma + cose belle belle” ha scritto nella didascalia del carosello in cui ha postato una serie di fotografie che la ritraggono per l’appunto nella Capitale. Tra gli scatti ve ne è uno che ha attirato la curiosità di alcuni follower. In un’immagine, infatti, Chiara Ferragni appare sorridente e con il pollice all’insù mentre, dietro di lei, su un muro vandalizzato appare la scritta “Meloni dux fascista”. La foto, successivamente, è stata rimossa.

Intanto, dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe continuare attraverso una docuserie sulla sua vita in onda su Netflix. A lanciare l’indiscrezione è il magazine Chi secondo cui la popolare piattaforma streaming avrebbe “iniziato un vero e proprio pressing sull’imprenditrice per realizzare una docuserie a lei dedicata. Mettendo sul piatto un cachet di primissimo piano. L’influencer è però dubbiosa, la firma non è ancora arrivata”. La produzione, secondo quanto rivela Vanity Fair, dovrebbe concentrarsi proprio sulla vicenda del Pandoro-gate.