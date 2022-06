Prima guadagnava circa 50mila euro al mese, ora “solo” 26mila. Il reddito di Piero Chiambretti, afferma il noto conduttore, si è dimezzato, per questo ha intenzione di chiedere che venga rivista la cifra dell’assegno di mantenimento che deve alla figlia, oggi di 11 anni. Lo showman aveva fissato con la sua ex compagna, Federica Laviosa, 37 anni, un sostentamento di tremila euro al mese. Ma ora che il suo reddito è di circa la metà, Chiambretti chiede che la cifra per le spese della figlia venga ridotto a 800 mensili.

A questi vanno comunque aggiunti le spese per l’affitto, quelle condominiali e le utenze della casa in cui vivono mamma e figlia – 180 metri quadrati nel centro di Torino, oltre alla retta della scuola privata. Nel 2016 il tribunale de La Spezia aveva ratificato l’accordo tra i due ex, che ora dovranno incontrarsi per ratificare le nuove condizioni.

Chiambretti motiva la sua decisione, come detto, con una riduzione del suo reddito, ma anche per sospetti di un uso improprio del denaro da parte della donna. Il conduttore non dovrebbe essere alla guida nella prossima stagione del programma calcistico Tiki Taka, ma ci sono rumors di una sua futura trasmissione in prima serata sempre su Mediaset. Secondo quanto riportato da Chiambretti nell’atto di citazione della sua ex, le condizioni sarebbero molto cambiate rispetto a sei anni fa, quando la coppia, che si era lasciata da pochi mesi, si era trovata davanti ai giudici liguri per discutere dell’affidamento della piccola.