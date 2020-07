Scontro social tra Chef Rubio e David Parenzo

Ennesima rissa social tra Chef Rubio e un personaggio pubblico: questa volta si tratta di David Parenzo, che ha replicato a un tweet polemico dell’ex cuoco tv. “Il regime sionista, razzista, fascista, imperialista, antisemita israeliano offre spettacoli vergognosi ai più. Però che ce frega a noi eh?”, ha scritto Rubio sul social, menzionando nel messaggio diversi giornalisti, tra cui Gad Lerner, Roberto Saviano, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e, appunto, David Parenzo. Il conduttore di “In onda” per tutta risposta ha rilanciato il tweet scrivendo: “Fermate ‘chef’ Rubio. Sta diventando pericoloso per se… per gli altri no perché lo considerano tutti un p****”. A questo punto Rubio ha risposto: “Chef, e pirla lo posso accettare da persone disagiate senza una vita sociale, non da un professionista chiamato in causa provocatoriamente per rispondere del silenzio vergognoso che l’Italia dedica a crimini e/o atteggiamenti razzisti del popolo israeliano. Vergognati“.

Leggi anche: 1. Mega rissa social tra Chef Rubio e Sgarbi: “Manco oggi hai sco*** eh?”. Il botta e risposta senza freni 2. Sgarbi risponde a Carfagna sulla mascherina in Aula: “Maestrina ignorante, io la indossavo” | VIDEO 3. Chef Rubio si cancella da (quasi) tutti i social 4. “Peccato per quel filo israeliano”: Chef Rubio contro Mahmood. E nella polemica interviene anche Gemitaiz

Potrebbero interessarti Adinolfi contestato: "Preservativi lanciati contro di me, sono fascisti" Migranti trattati da "untori": gli sciacalli sono tornati (di G. Cavalli) Pozzuoli, di nuovo positiva al Coronavirus paziente guarita mesi fa