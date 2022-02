“Ma che stai sulla Salaria? Copriti la pancia”, a Roma una prof rimprovera così una studentessa

Una ragazza che balla in classe sollevandosi la maglietta e una professoressa che la appella in malo modo: questa è quanto sarebbe avvenuto in un liceo di Roma, l’Augusto Righi, qualche giorno fa. Un caso che farà certamente discutere.

Secondo il racconto della ragazza, la professoressa di filosofia entrando in classe le avrebbe detto: “Ma cosa sei, sulla Salaria?”, citando una strada di Roma nota per la presenza di prostitute. “Mi ha dato della prostituta, ha detto che stavo cercando di attrarre l’attenzione dei miei compagni di classe e che stavo mercificando il mio corpo facendo balli sensuali. Mi ha portata dalla vicepreside dicendo che mi avrebbe messo una nota e mi avrebbe sospesa. Ovviamente al ragazzo non è stato detto nulla”. Questo è il racconto di Francesca (il nome è di fantasia), che si legge su Fanpage. “Atti del genere sono inaccettabili. Chiediamo un intervento immediato della scuola”, si legge nelle stories sulla pagina Instagram del collettivo ‘Ludus’. Gli studenti e le studentesse del liceo si sono riuniti su Zoom per discutere dell’episodio.