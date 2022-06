Cesena, 12enne muore schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda di famiglia

Tragedia in Romagna, dove ieri un bambino di 12 anni ieri è morto schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola gestita dai genitori. Al momento dell’incidente, avvenuto a Sant’Andrea in Bagnolo, in provincia di Cesena, il bambino era in compagnia di un fratello maggiore e stava spostando il mezzo da una parte all’altra dell’azienda agricola.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Romagna, il tragitto che avrebbe dovuto fare il muletto, in disuso da qualche tempo, era di qualche decina di metri. Il mezzo si sarebbe però rovesciato in un piccolo fosso durante la retromarcia, secondo le prime ricostruzioni. Immediati i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che costatare la morte del 12enne. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica oltre ai vigili del fuoco, impegnati per rimuovere il mezzo dal fosso.