Catania, uomo preso a manganellate per strada

“Mi sembra si stia esagerando…questo ieri a Catania. Fatelo girare”. Un video circolato nelle ultime ore sui social mostra un gruppo di poliziotti, 13 stando alla stampa locale, prendere a manganellate un uomo per strada a Catania. Secondo quanto riportato dall’utente che ha condiviso il filmato, il catanese viaggiava su un autobus senza biglietto, e per questo era stato fatto scendere. Un giornale locale racconta che l’uomo si era agitato così tanto da aver chiesto all’autista di scendere e chiamare i soccorsi. Dopo essersi scagliato contro l’ambulanza e contro la volante della polizia che si era avvicinata, gli agenti hanno chiamato i rinforzi. Sono giunte così altre quattro volanti. Nel video si vedono gli agenti utilizzare un taser per placare il cittadino, che subito dopo rimane immobilizzato contro un muro. Ma questo non è bastato: in un secondo momento i poliziotti (tra cui tre dell’esercito) accerchiano il catanese e lo colpiscono fino a stenderlo con almeno due manganelli. Sempre secondo la stampa locale sarebbe stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Leggi anche:

Il Coronavirus in Italia: perché il Nord è più colpito del Centro-Sud

Potrebbero interessarti Napoli: guarita dal Coronavirus muore improvvisamente. Il test sulla salma risulta positivo Coronavirus, Rezza (Iss): “Ecco perché l’Italia è stato il Paese più colpito” Coronavirus, il calendario delle riaperture della Fase 2