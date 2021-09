Caso Morisi: indagato anche uno dei due romeni per la cessione di stupefacenti

Luca Morisi non è l’unico indagato nell’inchiesta sulla cessione di stupefacenti che ha scosso la Lega. Oltre all’ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini, la procura di Verona sta indagando uno dei due cittadini romeni che trascorsero la sera del 14 agosto nell’c di Belfiore. Lo riporta il Corriere della Sera, citando l’avvocata d’ufficio dell’indagato, che ancora non ha avuto contatti con il suo assistito.

Secondo il quotidiano milanese, i due, fermati dai carabinieri dopo aver lasciato l’appartamento di Morisi, avrebbero dichiarato a verbale di aver ricevuto gratuitamente da Morisi la droga nota come Ghb dopo aver trascorso la serata con un uomo di circa 50 anni e lo stesso Morisi, uno dei principali collaboratori di Salvini prima del passo indietro annunciato la settimana scorsa. I legali di Morisi hanno tuttavia smentito che alla serata fosse presente una quarta persona.

Il caso, che rischia di dividere la Lega, ha subito spinto Salvini a esprimere vicinanza a quello che ha definito come “un amico”, parlando di “processo politico”. “È un attacco gratuito alla Lega a 5 giorni dal voto” ha ribadito ieri Salvini, incalzato dai cronisti che lo stanno seguendo durante la campagna elettorale per le amministrative.

Salvini ha replicato anche a chi gli chiedeva se si fosse pentito della citofonata fatta ad un presunto spacciatore al quartiere Pilastro di Bologna nel 2020, quando chiese “Scusi lei spaccia?”. “No, perché hanno arrestato degli spacciatori. Lì c’erano degli spacciatori che sono stati arrestati. Non andiamo a caso. Diciamo che sono stato ministro dell’Interno e qualche contatto con le forze dell’ordine ce l’ho”, ha replicato.

All’interno della Lega non tutti hanno espresso solidarietà al 47enne, considerato l’artefice della macchina propagandistica del partito sui social, conosciuta come “Bestia”. In un’intervista a Il Foglio, il senatore Simone Pillon, noto per le sue posizioni tradizionaliste e la sua opposizione al disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, ha parlato dello scandalo come una “bella notizia per la Lega”.