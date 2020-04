Caserta, nonno abusa della nipote di 10 anni: la costringeva a guardare film hard per poi replicarli

Una bambina di soli dieci anni, costretta a guardare film hard per poi replicarli insieme al nonno. Un’orribile vicenda, quella accaduta nel casertano. La storia, riportata dal Messaggero, vede protagonista un nonno di 67 anni che avrebbe sottoposto continuamente la nipotina – di 10 anni – alla visione di filmati hard. Continui abusi che la piccola ha vissuto sulla propria pelle dal 2018 e che ha finalmente trovato il coraggio di confessare ad una mamma incredula.

Siamo a Carinola, in provincia di Caserta: il nonno 67enne avrebbe costretto la nipote a guardare ripetutamente materiale pornografico, per poi replicarlo dal vivo. I carabinieri, dopo la denuncia della madre della bimba, hanno prelevato l’uomo dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l’hanno condotto in carcere: è accusato di violenza sessuale su minore.

Le indagini sono partite dopo che la madre, la scorsa settimana, ha presentato la denuncia per conto della vittima. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha voluto interrogare la bambina, la quale – in modalità protetta – ha raccontato la sua terribile esperienza; la vittima ha dichiarato di aver subito violenze sessuali da parte del nonno dall’estate 2018: all’epoca, aveva 10 anni. Dopo i primi accertamenti dei carabinieri, è emerso che l’uomo di 67 anni avesse una particolare attenzione per quella nipotina e cercava di restare da solo con lei il più possibile, approfittando della fiducia che gli ignari genitori riponevano in lui.

