Caserta, bambino di 4 anni cade dalla finestra di casa e muore

Un bambino di 4 anni è morto a Caserta dopo essere caduto dal quarto piano di una palazzina. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile: il bimbo è spirato nella mattina di oggi nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove era stato trasportato d’urgenza.

Fin da subito le sue condizioni erano parse gravi. Il bambino, di nazionalità romena, è precipitato da una finestra dell’appartamento in cui viveva con i genitori, al quarto piano di un condominio in via Roma. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Una delle ipotesi è che il bimbo sia caduto dopo essere montato in piedi sul tavolino sul quale era solito disegnare, accanto alla finestra. Sul caso indaga la Polizia di Caserta.

