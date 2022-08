Capri, bimba di 15 mesi beve il latte comprato al supermercato e finisce in ospedale. Era scaduto da mesi

Una bambina di 15 mesi è stata portata in ospedale perché ha bevuto del latte scaduto il 10 gennaio 2022. È successo ad Anacapri, sull’isola di Capri. La mamma, un’avvocatessa del posto, aveva comprato la confezione in un supermercato e subito dopo aver consumato il suo pasto, la piccola ha iniziato a piangere e a stare male con dolori allo stomaco e vomito. A quel punto la donna ha controllato la data di scadenza e ha scoperto che il latte per lo svezzamento era scaduto a inizio anno.

La bambina è stata curata dai medici dell’ospedale “Capilupi” di Capri e ora si trova fuori pericolo. Non ha avuto gravi conseguenze. La mamma ha presentato una denuncia ai carabinieri contro i titolari del negozio per averle venduto merce avariata.