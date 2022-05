Una capotreno è stata aggredita con pugni in faccia e insulti sessisti

Una capotreno a bordo del Regionale Ferrara-Bologna è stata aggredita da un uomo di 34 anni, privo di biglietto ferroviario. Il 34enne ha aggredito la capotreno, 28 anni, prima con insulti sessisti e poi sferrandole un pugno in pieno volto. L’aggressione è avvenuta lo scorso 4 maggio. La capotreno, dopo l’aggressione, ha fermato il convoglio a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, dove sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, 34 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sia ai danni della funzionaria delle Ferrovie sia dei militari contro i quali si è scagliato. La capotreno ha rimediato una lesione al volto guaribile in sei giorni; stessa prognosi anche per uno dei carabinieri, ferito a un ginocchio.