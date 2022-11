È diventato virale sui social il video pubblicato su TikTok dal profiloDayong13, nel quale si vede un cane vagare sulla Statale 36, all’altezza di Briosco, in Brianza. L’animale è visibilmente spaventato e disorientato, mentre si destreggia tra le auto in corsa. Il cagnolino, scappato da casa, cammina in direzione Milano, ma in realtà non sa dove andare. Per fortuna ci pensa un camionista a fargli la scorta: il mezzo viaggia lentamente, facendo rallentare i veicoli che seguono fino all’arrivo della polizia stradale.

Il cane sembra capire che seguendo il camion è al sicuro. Una sorta di “gigante buono” che gli ha permesso di continuare la sua corsa in tranquillità. Ad un certo punto una donna, che aveva fermato la sua auto, scende e riesce ad attirare l’attenzione del cane e lo ha tolto dalla strada. In seguito sono stati contattati gli operatori di Anas e le forze dell’ordine: dotato di targhetta al collo, si è poi scoperto che il cane era scappato di casa e si era lanciato in questa pericolosa avventura. Una storia per fortuna a lieto fine: l’animale non solo sta bene, ma è stato riportato dalla sua famiglia.