Cane di famiglia azzanna al volto una bimba di 3 anni: la nonna lo uccide con un coltello

Non è in pericolo di vita la bambina di 3 anni azzannata al volto dal cane di famiglia a Lipomo, in provincia di Como: ha riportato ferite gravi, ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Al momento dell’incidente era con la nonna e la bisnonna, intervenute per difenderla: una delle due è stata aggredita a sua volta dall’animale, e lo ha ucciso con un coltello.

La procura di Como ha aperto un’indagine su quanto accaduto nei giorni scorsi in un’abitazione del comune alle porte di Como. Il cane ucciso è stato affidato al servizio veterinario: si tratta di un meticcio di grossa taglia, che ha sempre vissuto con la piccola. L’ha aggredita all’improvviso, mentre giocava sul balcone, azzannandola al volto: le grida della bambina hanno fatto accorrere la bisnonna e poi la nonna, quest’ultima a sua volta aggredita.

Per difendersi ed uccidere l’animale ha usato un coltello da cucina. Nell’abitazione sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la bimba, portata d’urgenza in ospedale per essere operata. La nonna è rimasta ferita a un ed è stata medicata al Pronto Soccorso.