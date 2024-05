Il sindaco di Treviolo, in provincia di Bergamo, ha pubblicato sul suo profilo Facebook le immagini di una concittadina che porta il suo cane a fare i bisogni per strada senza poi raccogliere gli escrementi. La donna – spiega il primo cittadino – è stata identificata grazie alla telecamera di sorveglianza del Comune e riceverà una multa da 250 euro.

“Carissima concittadina – si legge nel post – finalmente ieri, domenica, è uscito un po’ di sole e nel tardo pomeriggio, per l’esattezza alle 18.15, hai deciso di portare a passeggio i tuoi due bei cagnolini. Brava, hai fatto bene! Sappi che ci riempie di gioia sapere che il tuo cane fisiologicamente sia in ottima forma. Son stati i suoi escrementi lasciati proprio sul marciapiede in piazza a dirci questo!”.

“Ci hanno anche detto un’altra cosa quegli escrementi – prosegue il sindaco -: che non ti meriti il rispetto di nessuno, soprattutto da parte di chi ama i cani! Perché è per gente che si comporta in questo modo che ricevo quotidianamente lamentele, e che non posso far aprire anche ai cani i parchi pubblici dove ci sono aree dedicate ai bambini!”.

“L’unica cosa che davvero ti meriti e ti verrà recapitata entro breve a casa dalla polizia locale – conclude il primo cittadino – sarà una sanzione di soli 250,00 euro. E ringrazia Dio che il sindaco non può decidere l’ammontare della sanzione! PS: dalle immagini pubblicate ho evitato di mettere il viso prima e dopo il bisognino del cucciolo, ma abbiamo immagini da più angolazioni, e anche ben dettagliate, avevi anche il sacchetto con te”.

Il post sta facendo molto discutere in paese, dove l’8 e il 9 giugno si vota per le elezioni amministrative. Il sindaco, Pasquale Gandolfi, del centrosinistra, è in cerca della rielezione per il terzo mandato e la denuncia social potrebbe rivelarsi una mossa da non sottovalutare anche in chiave di campagna elettorale. Gandolfi, per la cronaca, è anche presidente della Provincia di Bergamo.

