Campobasso, abusi su un bambino: arrestato un anziano invalido

Un anziano è stato arrestato per violenza sessuale su un bambino di 10 anni a Termoli, in provincia di Campobasso. A raccontare il drammatico episodio sarebbe stato lo stesso bimbo, che si è confidato con i propri genitori. L’uomo, un 70enne con oggettive difficoltà deambulatorie, gli avrebbe chiesto aiuto per portare in casa le buste della spesa. Giunti all’interno dell’appartamento, si sarebbe consumata la violenza. L’anziano è ai domiciliari in attesa della convalida del giudice.

I fatti risalirebbero allo scorso giovedì, nell’appartamento in cui l’uomo vive solo, alla periferia di Termoli. Subito dopo il bimbo avrebbe raccontato in lacrime alla madre quanto era accaduto poco prima: la donna si è immediatamente rivolta ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti, su coordinamento della Procura della Repubblica di Larino.