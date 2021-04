Nuovo decreto, il calendario delle riaperture dal 26 aprile

È atteso per oggi il nuovo decreto legge contenente le prime riaperture, ma un quadro delle misure che il governo guidato da Mario Draghi si appresta ad adottare è contenuto in una bozza pubblicata dall’Ansa alla vigilia dell’appuntamento decisivo a Palazzo Chigi.

La data da cerchiare sul calendario è il 26 aprile, quando in Italia torneranno le zone gialle nelle regioni con i dati migliori e scatteranno le prime aperture. Le misure dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid.

Qui il calendario delle riaperture con le date di ripartenza di ristoranti, locali, cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, stabilimenti termali, balneari e parchi tematici. Ecco cosa riapre e quando in zona rossa, arancione e gialla.

• Il 26 aprile: riaprono bar e ristoranti a pranzo e cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto”, ma solo in zona gialla. Ci si potrà anche spostare tra le regioni gialle. Scuole e università tornano al 100% in presenza nelle zone gialle e arancioni, in zona rossa in presenza fino alla terza media e al 50-75% alle superiori. Riaprono i musei, i cinema, i teatri solo all’aperto in zona rossa e arancione, anche al chiuso in zona gialla. Riprendono gli sport di squadra e di contatto, esclusivamente in zona gialla.

• Il 1 maggio: in zona gialla, torna il pubblico negli stadi (massimo 1000 persone) e nei palazzetti dello sport (massimo 500 persone);

• Il 15 maggio: sempre e solo in zona gialla, riaprono le piscine all’aperto, i mercati e i centri commerciali anche nei giorni festivi;

• Il 1 giugno: in zona gialla, riaprono – ma solo a pranzo – anche i locali che hanno spazi al chiuso. Riaprono le palestre;

• Il 1 luglio: in zona gialla, riaprono fiere, convegni e congressi, centri termali e parchi tematici.

Potrebbero interessarti Il gestore del bar San Calisto: “I ragazzi non ce la fanno più, a Roma servono piazze come il Cinema America” Ciro Grillo torna su Instagram e posta il video del padre Beppe Covid, Cts favorevole a prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio