Il calciatore El Shaarawy indagato per aver picchiato il ladro della sua auto

Il calciatore Stephan El Shaarawy è indagato dalla procura di Roma per aver picchiato un ladro che stava cercando di rubare la sua Lamborghini lo scorso febbraio.

Il 35enne cileno José Carlos Sagardia Aliaga, condannato a maggio a un anno e 4 mesi per il tentativo di furto, ha dichiarato di essere stato aggredito da un gruppo di persone tra cui il 28enne attaccante della Roma, riportando la frattura di una costola e di un piede con una prognosi di 60 giorni. Dopo le dichiarazioni spontanee rese da Sagardia Aliaga al processo in cui è stato condannato per tentato furto, il giudice ha deciso di trasmettere gli atti alla procura che ha aperto un’indagine per lesioni assegnata al pm Carlo Villani.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 del 12 febbraio quando, di fronte a una villa in cui si trovava in via Sudafrica all’Eur, El Shaarawi ha notato Sagardia Aliaga che tentava di rubare la sua Lamborghini dopo aver già rotto un vetro, lanciandosi all’inseguimento del ladro. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il ladro ha dichiarato di essere stato fermato con un calcio o uno sgambetto e, dopo aver perso i sensi, di essersi risvegliato mentre un gruppo di persone lo picchiava, tra cui lo stesso El Shaarawi. Il pregiudicato cileno è stato poi arrestato da un gruppo di agenti in borghese intervenuto sul posto, la cui testimonianza sarà adesso decisiva per ricostruire i fatti.