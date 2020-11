La Calabria ha finalmente un nuovo commissario alla Sanità: si tratta dell’ex prefetto di Vibo Valentia Guido Longo. “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”, ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La nomina è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri di oggi, 27 novembre 2020. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, ha deliberato la nomina del prefetto Guido Nicolò Longo a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria”.

Per la Regione, orfana del proprio presidente Santelli, prematuramente scomparsa, e attualmente guidata dal facente funzione Spirlì, sono giorni duri. Nonostante un numero contenuto di contagi Covid, la Calabria è stata inserita in zona rossa per la fragilità del proprio sistema sanitario, commissariato da oltre 10 anni. Tra tagli, sprechi, incompetenze e malavita, la Regione non è in grado di offrire una sanità efficiente ai propri cittadini, e così l’esecutivo è stato costretto a imporre il lockdown.

A peggiorare le cose, il valzer dei commissari. A dimettersi è stato innanzitutto Saverio Cotticelli, dopo la surreale intervista alla trasmissione di Rai 3 Titolo V nella quale ha dimostrato di non sapere che il piano Covid era di sua competenza. In poche ore l’esecutivo ha nominato un sostituto, Giuseppe Zuccatelli, costretto anche lui a dimettersi dall’incarico dopo che un video risalente allo scorso maggio ha suscitato numerose polemiche: nel filmato infatti Zuccatelli diceva che le mascherine non servono a evitare il contagio. Dichiarazioni poi rettificate dal diretto interessato, ma che sono state ritenute assolutamente incompatibili con il delicato ruolo che gli era stato affidato.

Il terzo nome scelto in pochi giorni per provare a risanare la disastrata sanità calabrese è quello di Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, che però ha declinato l’offerta per motivi personali. “Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro”, ha spiegato in un’intervista. Come dimenticare poi il balletto e le polemiche intorno al nome di Gino Strada, che alla fine ha accettato di dare il suo contributo con la struttura di Emergency per la costruzione di ospedali da campo. Ora la nomina del nuovo commissario, che, si spera, possa mettere fine a questa telenovela. Il suo compito, questo è certo, non sarà facile.

