Urbano Cairo insulta la sindaca di Torino: “Appendino? Una deficiente”. Il video rubato

Cairo insulta la sindaca di Torino Appendino: “È una deficiente” | VIDEO

“Quella sindaca lì è una deficiente”: lo ha dichiarato l’imprenditore e presidente del Torino calcio, Urbano Cairo, riferendosi alla prima cittadina del capoluogo piemontese, Chiara Appendino.

Nel corso di una conversazione con alcuni tifosi prima della partita con lo Spezia, che il Torino ha successivamente perso per 4 a 1, Urbano Cairo, senza accorgersi di essere ripreso da un telefonino, ha risposto alle domande dei supporter granata.

In particolare alla domanda di un tifoso sul perché dei ritardi relativi alla realizzazione del centro sportivo Robaldo, Cairo ha risposto dando la colpa al Comune che ha “trovato mille scuse” e insultando Chiara Appendino affermando: “Quella sindaca lì è una deficiente”.

“Io non so se voi avete mai votato Cinque Stelle” ha dichiarato poi Cairo aggiungendo: “Vedrai che appena va via lei abbiamo subito l’autorizzazione”.

La reazione della Appendino al filmato, divenuto in breve tempo virale, non si è fatta attendere. In un post pubblicato sui suoi social, infatti, la sindaca di Torino ha scritto: “Come ho detto ieri, preferisco non rispondere a degli insulti, si commentano da soli. Ciò che mi auguro, da sindaca della Città, è che il Torino possa rimanere in A. Nel merito, come il presidente sa, non sussistono questioni politiche, ma solo tecniche legate all’illuminazione”.

“Si tratta di un video rubato, di una conversazione privata con poche persone. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, se l’ho fatto in questo caso con la sindaca Appendino chiedo scusa” ha invece dichiarato Urbano Cairo interpellato dall’Ansa.

“Riguardo poi al Robaldo, la nostra colpa come ha detto in una intervista il capo di gabinetto della sindaca Luca Palese – aggiunge Cairo – è che abbiamo chiesto di poter realizzare un centro sportivo che richiedeva un investimento maggiore ed era anche più funzionale per la città. Se a causa di questo si è dovuto aspettare cinque anni per realizzare questo centro sportivo, e non c’è ancora l’ok per partire, giudichino i torinesi se questa è una cosa giusta”.

