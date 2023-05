Busta con proiettile al presidente della provincia di Trento Fugatti: “Il prossimo è per te”

“Il prossimo è per te”. È il messaggio scritto in stampatello su un foglio a quadri indirizzato al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e firmato ‘Il lupo solitario’. Nella busta con la lettera di minacce anche un proiettile calibro 7,65. Ad accorgersi del proiettile è stato un impiegato dell’ufficio postale di Gardolo, sobborgo a nord di Trento, durante le normali operazioni di smistamento della posta.

Immediato l’allarme alla polizia postale che ha sequestrato la busta. Una volta aperta, gli agenti hanno trovato, oltre al proiettile, un foglio con scritte a penna sgrammaticate e in pessima calligrafia: un messaggio di minacce per Fugatti, il cui senso è “il prossimo proiettile è per te”.