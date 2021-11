Brescia, picchiato a sangue fuori dalla discoteca: gravissimo un 32enne

Si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia un bergamasco di 32 anni, dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio a Cortefranca, nel Bresciano, vicino alla discoteca Number One. Il pestaggio è avvenuto dopo un incidente tra due automobili. Stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Iseo, l’impatto ha richiamato diverse persone che erano appena uscite dal locale e attorno alle due auto coinvolte si sono trovati almeno dieci giovani.

Per motivi da chiarire, una persona ancora non identificata ha selvaggiamente picchiato uno dei due conducenti, il bergamasco, che come detto si trova ora ricoverato in condizioni molto gravi. L’uomo è stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso. Oltre a lui ci sono altri giovani rimasti feriti. Sono ragazzi tra i 17 e i 25 anni coinvolti nell’incidente tra due auto dal quale poi è nata l’aggressione ai danni del trentaduenne. Chi lo ha colpito è riuscito poi a scappare.