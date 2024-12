Er Brasiliano arrestato per violenze sulla sua fidanzata: “L’ha presa a bastonate e inviato un video hard alla nonna di lei”

Er Brasiliano arrestato per violenze sulla sua fidanzata

Massimiliano Minnocci, l’influencer conosciuto con il soprannome de “er brasiliano”, è stato arrestato per violenze sulla sua fidanzata.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Minnocci, arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi, avrebbe assunto cocaina e alcolici e poi preso a bastonate la ragazza provocandole la frattura scomposta del braccio destro.

La vicenda risale al 23 novembre scorso quando i due si sono incontrati a casa di lui. Qui, secondo il raccontato della giovane, er brasiliano “iniziava a consumare cocaina che aveva portato da fuori, circa tre grammi, e birra, e consumavamo cocaina insieme”.

“Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia a affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo. Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un’infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro”.

Il giorno seguente l’influencer ha chiamato a casa dei genitori per scusarsi ma la ragazza, di vent’anni più giovane di lui, convinta dai genitori ha sporto denuncia.

A casa di Minnocci, durante una perquisizione, gli agenti hanno recuperato tre cellulari, uno dei quali era stato utilizzato per riprendere un rapporto sessuale violento che er brasiliano aveva poi inviato alla nonna della vittima.