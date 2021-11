Bonus terme al via oggi: sconti, dove e come prenotare

Oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 12 parte il bonus terme. Tutti coloro che vorranno beneficiarne potranno prenotarsi nelle strutture che aderiscono all’iniziativa. Si tratta di uno sconto pari al 100 per cento del prezzo d’acquisto di servizi presso le strutture termali fino a un massimo di 200 euro. Il bonus è individuale e non cedibile: ogni cittadino avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. Il tetto stabilito per la misura è di 53 milioni di euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Dove e come prenotarsi

Per prenotarsi sarà molto semplice. Bisognerà selezionare la struttura in cui godere del trattamento (Qui l’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa su bonusterme.invitalia.it), inserire i propri dati e aspettare l’ok. Come detto, una volta ottenuto si avrà uno sconto pari al 100 per cento del prezzo d’acquisto di servizi presso le strutture termali fino a un massimo di 200 euro. Il bonus è individuale e non cedibile: ogni cittadino avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. La Toscana è stata la regione che ha saputo approfittare di più dell’iniziativa: su 400mila richieste di bonus terme attivate in tutta Italia, circa 100mila ad oggi riguardano strutture della regione. Il voucher sarà attivo e spendibile dall’8 novembre ma già da alcuni giorni può essere richiesto.

Secondo Repubblica dovrebbero essere in totale 265mila i cittadini che riusciranno ad accaparrarsi il voucher. “La cifra esatta di quanti hanno fatto domanda – ha spiegato al quotidiano Massimo Caputi, presidente di Federterme – la sapremo solo stasera. Il numero potrebbe essere gonfiato, perché sicuramente qualcuno avrà fatto richiesta in più siti termali e per più persone, non avendo capito che il bonus è personale ed una tantum. Ma sentendo gli associati, una cosa è certa: siamo stati letteralmente sommersi. E alcune strutture hanno scelto di mettere un tetto massimo per gli ospiti. Ma siamo felicissimi di questa iniziativa, che grazie anche alla semplicità di accesso sta dando risultati sorprendenti. E farà da volano all’intero indotto, riempiendo alberghi, ristoranti e negozi”.

Chi può partecipare

Il sito internet di Invitalia spiega che gli enti termali che vogliono partecipare all’iniziativa devono avere i tre requisiti indicati nel Decreto ministeriale primo luglio 2021:

essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività

essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente)

avere l’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta.

Il rappresentante legale dell’ente termale interessato ad accreditarsi può presentare la richiesta accedendo tramite SPID.