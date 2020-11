“I terroristi siete voi”: bomba carta e petardi contro le sedi di Repubblica e La Stampa

Questa mattina una trentina di persone hanno lanciato uova e una bomba carta verso le sedi de “La Stampa” e “la Repubblica”, entrambe ospitate in una palazzina in via Lugaro, a Torino. Prima di andare via, gli autori del gesto hanno lasciato alcuni volantini firmati “anarchici e anarchiche”. Sull’episodio indaga la Digos.

L’azione sembra essere collegata alla sentenza d’appello per il processo Scripta Manent, uno dei più importanti processi contro l’eversione di matrice anarchica.

“Voi che terrorizzate la popolazione manipolando l’informazione secondo quanto vi viene commissionato da chi comanda, voi che coprite con un complice silenzio quanto il potere non vuole che si sappia, come la strage nelle carceri italiane dello scorso marzo, con 13 morti ammazzati e centinaia di reclusi e recluse massacrati di botte – si legge nel volantino affisso stamattina davanti alla redazione – Oggi che centinaia di anarchici e anarchiche sono sotto processo, in galera o con misure cautelari, oggi che nell’aula bunker delle Vallette si conclude il processo di appello Scripta Manent, siamo qui a portarvi un piccolo assaggio della giusta rabbia che la disinformazione di regime, i tribunali e le prigioni non riusciranno mai a spegnere”.

“A nome del Partito Democratico metropolitano esprimiamo solidarietà ai dipendenti, giornalisti, alle Redazioni tutte de La Stampa e Repubblica Torino e condanniamo fermamente il gesto vile e intimidatorio di cui è stata oggetto la loro sede stamane”. Cosí in una nota Mimmo Carretta e Saverio Mazza, rispettivamente segretario metropolitano e responsabile organizzazione del Pd di Torino, dopo l’attacco anarchico di stamattina in via Lugaro, dove hanno sede le redazioni dei due quotidiani.

“Solidarietà dal gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ai giornalisti e ai lavoratori dei quotidiani ‘La Stampa’ e ‘la Repubblica’, vittime di una gravissima intimidazione – scrive in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati – La violenza e l’intolleranza vanno condannate senza se e senza ma. La libertà di informazione è un bene irrinunciabile per la nostra democrazia, che va difeso con convinzione e determinazione”.

