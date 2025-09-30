Icona app
Cronaca

BJF Fuori Festival, la salute in altre parole: le nuove forme di divulgazione

di Antonio Scali
Come si può raccontare la salute in modo che arrivi davvero alle persone? Con quali parole, immagini e formati? Un tema oggi quanto mai attuale, in epoca di Intelligenza artificiale, fake news e nuove forme di comunicazione. Serve dunque consapevolezza e la giusta accortezza per trattare e diffondere al pubblico un tema tanto delicato quanto quello della salute.

Il 6 ottobre torna Fuori Festival con il secondo appuntamento di avvicinamento al Brand Journalism Festival dell’11 novembre a Roma. Al centro, un confronto tra istituzioni, media e imprese sulla sfida della comunicazione sanitaria.

Sarà uno spazio di riflessione critica su strumenti, pratiche e linguaggi della comunicazione in ambito sanitario. Un’occasione per confrontarsi con esperti del settore, condividere esperienze e avviare un virtuoso percorso che tenga insieme dignità argomentativa e risonanza comunicativa dell’informazione sulla salute.

Tra gli argomenti trattati nel corso dell’incontro – in programma il 6 ottobre 2025 dalle 15.30 all’Europa Experience – David Sassoli di Roma (Piazza Venezia, 6):

  • Divulgazione scientifica: per rendere accessibili contenuti complessi senza perdere rigore
  • Costruzione della fiducia: come affrontare il rischio di disinformazione promuovendo la responsabilità professionale
  • Innovazione nei linguaggi e nei formati, per avvicinare l’informazione sanitaria alle nuove generazioni

Molti gli esperti che si confronteranno sul tema, tra cui il direttore di TPI Giulio Gambino. Nel dettaglio, gli speaker saranno:

Giulio Gambino – Founder & Direttore The Post Internazionale
Benedetta Bitozzi – Associate Director Communication, Advocacy & Policy di Lilly Italia
Claudia D’Ippolito – Senior Researcher Ipsos
Margherita Lopes – Coordinatrice Fortune Health Italia
Fabrizio Spada – Responsabile Relazioni Istituzionali Parlamento Europeo in Italia
Ilario Vallifuoco – Founder e Director Health Journalism Forum e Brand Journalism Festival

Programma

Questo il programma dell’incontro, fissato per il 6 ottobre all’Europa Experience – David Sassoli di Roma.

15:30–16:00 — Welcome coffee
16:00–17:30 — Panel di discussione
17:30–18:30 — Aperitivo di networking

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
