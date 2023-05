Cade in piscina e muore annegato, bimbo di 3 anni ritrovato dopo 40 minuti: si era allontanato dai genitori

Stava partecipando insieme alla sua famiglia a una festa organizzata dalla comunità ivoriana in una sala del centro sportivo di viale della Primavera, a Roma, quando si è allontanato dagli adulti, ha superato una recinzione ed è caduto in una piscina: è stato trovato morto ieri sera intorno alle 20 un bambino di 3 anni, del quale per 40 minuti si erano perse le tracce.

I soccorritori del 118, chiamati immediatamente, non hanno potuto fare a meno che constatarne il decesso. Sull’episodio, sotto il coordinamento della procura, indagano i carabinieri della stazione di Roma Centocelle, insieme al nucleo operativo della compagnia di Roma Casilino. Si lavora per ricostruire gli istanti precedenti alla caduta e la catena di eventi che ha portato alla morte del piccolo. L’area della piscina è stata chiusa al pubblico per permettere l’intervento degli ispettori dell’Asl. A disposizione degli inquirenti un video delle telecamere presenti all’interno del centro sportivo che avrebbero ripreso tutte le fasi che hanno preceduto la caduta in piscina.

Secondo il racconto di alcuni testimoni il bimbo avrebbe vagato da solo per molto tempo nel centro sportivo: qualcuno lo avrebbe visto nella zona dei campi da tennis e riportato alla madre. È probabile che dopo un secondo allontanamento sia caduto nella vasca ed annegato.