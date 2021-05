In un incontro poche settimane dopo il patto del Nazareno, il Cavaliere era stato in grado di prevedere la caduta del governo guidato dall’attuale segretario del Pd, sbagliandosi di un solo giorno

La rivelazione di Report: “Berlusconi sapeva che Renzi avrebbe fatto cadere il governo Letta”

Silvio Berlusconi sapeva che Matteo Renzi avrebbe fatto cadere il governo guidato da Enrico Letta una settimana prima delle dimissioni da parte dell’attuale segretario del Partito Democratico a febbraio 2014. Lo rivela una registrazione inedita che sarà trasmessa questa sera da Report, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano.

Parte dell’audio, che riprende una conversazione avvenuta il 6 febbraio 2014 tra Berlusconi e uno dei giudici che lo aveva condannato per frode fiscale, era già stata mandata in onda la scorsa settimana dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Nella parte già trasmessa da Report, il giudice di Cassazione definiva una “porcheria” la condanna a quattro anni del Cavaliere nel processo Mediaset, da lui stesso sottoscritta, aggiungendo che l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sapeva “benissimo di questa cosa”. Franco ha incontrato tre volte Berlusconi nei mesi successivi la conferma della condanna a quattro anni nel processo Mediaset, avvenuta il 1° agosto 2013, dicendosi pentito della decisione e promettendo di rivelare retroscena. L’anno scorso quando erano emerse per la prima volta le registrazioni degli incontri con Berlusconi, il giudice Antonio Esposito, presidente del collegio giudicante, si era difeso dalle accuse ricordando come avesse firmato le motivazioni della sentenza anche lo stesso Franco, morto nel 2019 mentre era indagato per corruzione.

Nell’incontro Berlusconi ha anche parlato delle tensioni tra Enrico Letta, all’epoca alla guida del governo, e Matteo Renzi, che da segretario del Partito Democratico meno di tre settimane prima aveva ricevuto Berlusconi al Nazareno, sede del Pd, raggiungendo un’intesa su diverse riforme.

“Entro il 20 febbraio a casa”

“Adesso vediamo cosa fa Renzi, accetto scommesse: entro il 20 febbraio manda a casa questo governo e si mette lui presidente del Consiglio. Noi cosa facciamo? Io resto all’opposizione e voto le riforme”, ha detto Berlusconi secondo Il Fatto Quotidiano durante l’incontro del 6 febbraio, a cui era anche presente Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia e successivamente membro del Consiglio superiore della magistratura. Esattamente una settimana dopo, il 13 febbraio, la direzione del Pd avrebbe chiesto le dimissioni di Letta approvando una mozione proposta da Renzi, diventato presidente del Consiglio il 21 febbraio.

Dopo le polemiche degli scorsi giorni, questa sera Report tornerà anche sull’incontro tra Renzi e l’agente segreto Marco Mancini avvenuto lo scorso 23 dicembre in un autogrill, mandando in onda l’intervista alla persona che ha girato il filmato oltre che al padre della fonte, che quel giorno l’aveva costretta a una lunga sosta in autogrill per un malore.