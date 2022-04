Bergamo annuncia gemellaggio con Bucha. Il sindaco: “Molto felici di questa proposta”

Bergamo, la città italiana più colpita dalla pandemia di Covid-19, ha annunciato il suo imminente gemellaggio con Bucha, la cittadina a nord di Kiev dove le truppe russe hanno perpetrato un vero e proprio eccidio ai danni della popolazione civile locale.

Come riporta l’Agi, il sindaco di Bucha, Anatoliy Feroduk, ha ricevuto oggi per mano di Piersilvio Fagiano, direttore generale del Cesvi – una delle principali organizzazioni umanitarie in Italia – la proposta del primo cittadino orobico Giorgo Gori. Lo ha reso noto lo stesso Fagiano, che si trova in Ucraina in questi giorni per sostenere l’emergenza bellica.

“Feroduk è stato molto felice di questa proposta, che sarà approvata alla prima riunione del consiglio comunale di Bucha, la prossima settimana,” ha dichiarato Fagiano. “Il sindaco ha messo a disposizione del Cesvi un ufficio nelle strutture del Comune e ci ha consegnato un elenco delle priorità”, ha aggiunto.