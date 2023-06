Masso cade sull’auto di una famiglia di ritorno dalla vacanza: tragedia sfiorata nel bellunese

Una tragedia mancata per un soffio. A Sedico, in provincia di Belluno, un grosso pezzo di roccia è caduto sull’auto di una famiglia sfondando il tettuccio della vettura. A bordo si trovava una coppia con i figli di dieci e sei anni che stava rientrando dal ponte del 2 giugno. L’incidente è avvenuto ieri, domenica 4 giugno sulla strada regionale 203 Agordina.

Poco dopo le 15, un masso largo 40 centimetri per 30 si è staccato dalla parete di roccia proprio mentre passava l’auto in località La Pissa. il tettuccio ha frenato la corsa del masso, arrivato a un soffio dal poggiatesta del posto del passeggero anteriore, dove era seduta la madre.

il marito è riuscito ad accostare subito in una piazzola, dove ha potuto accertare che tutti erano rimasti fortunatamente illesi. Se la roccia fosse caduta a pochi centimetri di distanza, sul parabrezza, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al personale di Veneto Strade, che ha la competenza sulla strada regionale 208. L’ipotesi più accreditata è che il distacco sia dovuto al maltempo. “Le cause sono dovute, probabilmente, alla pioggia caduta in queste ore” ha detto la società al Corriere del Veneto, parlando di “episodio isolato”. Per oggi sono previsti controlli sulle “condizioni del versante roccioso alla luce delle avverse situazioni meteo che si sono verificate”.