Bari: neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa

Il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato questa mattina nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, a Bari.

La polizia scientifica e il medico legale sono intervenuti sul posto subito dopo il ritrovamento per effettuare i rilievi e accertare le cause del decesso. Chi ha lasciato il bambino non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce il dispositivo destinato ai neonati figli di famiglie in difficoltà, che garantisce l’anonimato dei genitori, e questo non avrebbe fatto scattare l’allarme.

La Procura di Bari intanto ha aperto un’indagine, affidata alla Squadra mobile locale. Il parroco della chiesa, don Antonio Ruccia, raggiunto telefonicamente dall’agenzia di stampa Ansa, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun segnale sul suo cellulare collegato alla culla. “Sono a Roma”, ha spiegato il sacerdote. “Ma il mio cellulare collegato alla culla non ha squillato”. Questo, secondo Ansa, fa supporre che il neonato sia stato lasciato dentro la culla dopo il decesso