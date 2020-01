Bari, crolla controsoffitto in un hotel durante il veglione di Capodanno: 6 i feriti | VIDEO

Incidente a Bari, nella notte di Capodanno: il controsoffitto di una sala dell’hotel Excelsior della città pugliese è crollato nel corso del veglione, causando sei feriti. Uno è grave ma per fortuna nessuno in pericolo di vita.

Nell’albergo, nella periferica via Giulio Petroni, il crollo è avvenuto intorno all’una di notte, quando un duo che aveva animato il Cenone aveva appena finito di cantare. In sala erano presenti circa 100 persone, che di lì a breve avrebbero iniziato a ballare.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del 118 e della Polizia. “È venuta giù la parte di tetto in corrispondenza delle casse acustiche, forse il cedimento del controsoffitto potrebbe essere stato prodotto dalle vibrazioni sonore. Per fortuna non mi è parso ci fossero feriti gravi”, ha raccontato un testimone. “Quando è avvenuto il crollo era all’incirca l’una – aggiunge – un momento in cui, oltre a chi aveva prenotato i tavoli del veglione a 120 euro, stavano entrando altre persone per partecipare alla serata danzante, pagata 25 euro, che di fatto poi non c’è stata. Una situazione tranquilla fino a quel momento, con nessun sovraffollamento della sala”.

“La musica è ripresa, come se niente fosse successo” accusano invece altri partecipanti al Veglione. Alle forze dell’ordine ai Vigili ora il compito di determinare le cause del cedimento del controsoffitto. Ecco il video del momento del crollo ripreso dal cellulare di un testimone (video Repubblica Tv/ Pasquale Arpino).

