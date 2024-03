A Bari un anziano ruba un vasetto di sugo, due scatolette di tonno e una busta di tortellini. Una storia di povertà ma anche di generosità. Cibo dal valore di poco più di 5 euro e che sbucava dal cappotto dell’uomo. L’anziano, quindi, doveva essere segnalato alle forze dell’ordine, come prevede la prassi. A quel punto però i clienti in fila alle casse decidono di fare una colletta per aiutarlo, saldando il conto.

In questo modo gli hanno evitato una denuncia. Quando è stato beccato, l’uomo aveva nascosto un vasetto di salsa pronta, due scatolette di tonno e una busta di tortellini preconfezionati. Pochi ingredienti evidentemente appena sufficienti per preparare un pasto dignitoso ma che l’uomo non riusciva a pagare in alcun modo.

L’anziano ha infatti ammesso al personale del supermercato di non avere quei pochi euro necessari per pagare la spesa. A quel punto i clienti del supermercato in attesa in fila alle casse sono intervenuti e, con una rapida colletta, sono riusciti a saldare il conto.