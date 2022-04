Duecento euro per ritrovare il suo amato il peluche. Ha fatto il giro del web la storia di Gabriele, nove anni, di Vicenza, disposto a offrire tutti i suoi risparmi pur di ritrovare Popale, orsetto polare di peluche che il bambino ha da quando aveva sei mesi. “Piccolo viaggiatore offre ricompensa per riavere il suo compagno di viaggio di sempre”, si legge nell’annuncio pubblicato sui social, su “Sei di Venaria Reale Se…” e altri gruppi Facebook del Torinese.

Per riavere il peluche a chi dovesse ritrovarlo vengono offerti 200 euro. Gabriele si trovava la scorsa domenica con la famiglia alla fermata dell’autobus della stazione di Venaria Reale, alle 14,50, e aspettava il bus 11 per tornare a Torino. Purtroppo ha dimenticato sulla panchina il suo zainetto blu Timberland, con all’interno l’amato Popale. “Chi di noi non ha avuto il suo Popale?”, spiega mamma Giulia che ha pubblicato il post. Il peluche “accompagna Gabriele in tutti i suoi viaggi in giro per il mondo e tutte le notti nei suoi sogni. Lo ha cercato dappertutto, dalla polizia ai carabinieri, inconsolabile: “è sparito”.

Il bambino ha quindi deciso di dare come ricompensa “i suoi risparmi per ritrovarlo, il suo valore affettivo è altissimo!”. La ricompensa è come detto di 200 euro. Nello zaino c’era anche la nuova Nintendo, “non gli interessa, pensa solo al suo amico che non dorme con lui. Per favore, aiutateci a ritrovarlo!”. La mamma di Gabriele ammette che “possa risultare eccessivo occupare spazio rispetto a situazioni di difficoltà, ma Gabriele sarebbe sollevato di sapere che stiamo facendo di tutto per salvare Popale dall’immondizia o dall’abbandono”.